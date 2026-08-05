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Fonte: il Post
Bending Spoons comprerà la società tecnologica Airtable per 1,3 miliardi di dollari: è la prima acquisizione dalla quotazione in borsa
5 Ago 2026 • 0 commenti
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