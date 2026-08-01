Bhookii Agosto 2026

Fa caldo e molti di noi sono in vacanza, quindi questo mese affrontiamo un argomento “leggero”: se doveste trascorrere del tempo su un’isola deserta, che libro vi porterste dietro da leggere?
Regole semplici:
- Solo libri che avete letto
- Solo un libro (valgono ovviamente i “volumi omnibus”, per Le Cronache di Narnia)
- Non vale dire “mi porto il Kindle/Kobo”, vanno bene anche i libri in solo formato ebook ma sempre un solo titolo.
Ovviamente se volete parlare di altri libri non fatevi remore.
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