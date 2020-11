Bhookii Novembre

Questo mese parliamo di saggi.

Vi segnalìo infatti quali sono, secondo Il Guardian, i 100 libri di saggistica più belli di sempre. Anche Esquire ha compilato una classifica, ma si è limitato a considerare quelli pubblicati nel decennio appena concluso.

Se invece volete approcciare qualcosa di sicuramente più scorrevole, ma sempre nella saggistica, ecco che Panorama ci viene in aiuto proponendoci i 10 migliori saggi da portare in vacanza (in questo periodo, direi lockdown).

Non ci siamo fermati qui, e su proposta di @ippolitostefanoforo:disqus abbiamo addirittura predisposto un Google Sheet con un centinaio di titoli di saggi (ma non solo, ci sono anche dei comics nell’elenco) di argomento storico.

Si ringraziano (in rigoroso ordine di richiesta di abilitazione all’inserimento) Ippolito, Il Bigio, Qwerty, Dot, Saeliçar, Speculum Artis, Gattone, Enemy per i loro preziosissimi contributi.

Buone letture!