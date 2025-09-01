Bhookii Settembre 2025

L’estate sta finendo cantavano i Righeira… e il campionato è ripartito, aggiungo io. Dal momento però che in Italia non si gioca solo a calcio, mi è venuta voglia di cercare qualche libro sullo sport (non solo sul mondo del pallone, per quelli chiediamo direttamente al nostro @piti).

Pantani. Un eroe tragico di Davide De Zan. Un saggio sulla figura umana e sportiva di Marco Pantani, un ciclista la cui storia è a metà tra il romanzo e la cronaca.

di Davide De Zan. Un saggio sulla figura umana e sportiva di Marco Pantani, un ciclista la cui storia è a metà tra il romanzo e la cronaca. Il Grande Torino di Francesco Campanella, Gianpaolo Ormezzano, Giorgio Tosatti. Non è un trattato storico, ma un saggio che racconta la storia, quasi mitologica, della squadra di calcio del Grande Torino, unendo la cronaca sportiva a elementi narrativi.

di Francesco Campanella, Gianpaolo Ormezzano, Giorgio Tosatti. Non è un trattato storico, ma un saggio che racconta la storia, quasi mitologica, della squadra di calcio del Grande Torino, unendo la cronaca sportiva a elementi narrativi. Carnera. La montagna che cammina di Davide Toffolo.Una graphic novel per raccontare la vicenda del gigante gentile friulano.

di Davide Toffolo.Una graphic novel per raccontare la vicenda del gigante gentile friulano. Quando sarai grande di Valentina Diouf e Andrea Schiavon. La storia di una campionessa di pallavolo, tra “problemi di pelle” e di crescita personale e sportiva.

di Valentina Diouf e Andrea Schiavon. La storia di una campionessa di pallavolo, tra “problemi di pelle” e di crescita personale e sportiva. Oro di Federica Pellegrini. L’autobiografia della nuotatrice italiana più forte di sempre, che racconta la sua carriera, le sue vittorie e le sue sconfitte.

di Federica Pellegrini. L’autobiografia della nuotatrice italiana più forte di sempre, che racconta la sua carriera, le sue vittorie e le sue sconfitte. Dopo il traguardo di Alex Schwazer. Dopo essere stato squalificato per doping, il campione italiano di marcia racconta il suo percorso di riscatto

Sicuramente ci sono molti altri titoli validi, ma io ho cercato di concentrarmi sull’Italia (altrimenti avrei messo anche Open di Agassi) e su sport “meno seguiti”. Come sempre, sono molto ben accette integrazioni.

Ricordo come sempre che non c’è problema di “Off Topic” e che la lettura collettiva di HPL prosegue, tra alti e bassi.