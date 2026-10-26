Questo weekend ci sono stati gli ultimi provini, e tra gli attori considerati dovrebbero esserci Jack Lowden, Callum Turner e Josh O’Connor
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Fonte: il Post
Bisogna pensarci bene per scegliere il prossimo James Bond
26 Ott 2026 • 0 commenti
Questo weekend ci sono stati gli ultimi provini, e tra gli attori considerati dovrebbero esserci Jack Lowden, Callum Turner e Josh O’Connor
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