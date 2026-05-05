I due attori si sono accordati per chiudere la controversia legata alle accuse di molestie e diffamazione durante la lavorazione del film “It ends with us”
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Fonte: il Post
Blake Lively e Justin Baldoni non andranno a processo
5 Mag 2026 • 0 commenti
I due attori si sono accordati per chiudere la controversia legata alle accuse di molestie e diffamazione durante la lavorazione del film “It ends with us”
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