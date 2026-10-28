In una lettera pubblicata sui suoi social dopo l’arrivo negli Stati Uniti a seguito della vittoria di Lula, ribadendo le sue accuse di frode elettorale
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Fonte: il Post
Bolsonaro ha detto di essere «il vero presidente eletto del Brasile»
28 Ott 2026 • 0 commenti
In una lettera pubblicata sui suoi social dopo l’arrivo negli Stati Uniti a seguito della vittoria di Lula, ribadendo le sue accuse di frode elettorale
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