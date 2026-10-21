È successo durante il dibattito televisivo con il suo sfidante Lula alle prossime presidenziali in Brasile: non gli è andata bene
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Fonte: il Post
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21 Ott 2026 • 0 commenti
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