Sono contenute nel Documento di finanza pubblico appena approvato dal governo, che dovrà rivedere i suoi piani per l’ultimo anno della legislatura
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Fonte: il Post
Brutte notizie, per l’economia italiana del 2026
22 Apr 2026 • 0 commenti
Sono contenute nel Documento di finanza pubblico appena approvato dal governo, che dovrà rivedere i suoi piani per l’ultimo anno della legislatura
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