Manca poco al lancio del Roman Space Telescope: diventerà uno dei più avanzati osservatori spaziali a un milione e mezzo di chilometri da noi
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Fonte: il Post
Capiremo meglio l’Universo grazie a questo telescopio
29 Ago 2026 • 0 commenti
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