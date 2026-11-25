Il leader indipendentista ha passato nove anni all’estero per evitare l’arresto, ma con l’applicazione dell’amnistia non rischia più: cosa farà è ancora da vedere
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Fonte: il Post
Carles Puigdemont dice che tornerà in Catalogna il 12 dicembre
25 Nov 2026 • 0 commenti
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