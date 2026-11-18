«Ho fatto questo lavoro per una vita intera e alla fine ho preso la decisione di mollare tutto. Ma per capire come sono arrivato a una tale insofferenza bisogna tornare un bel po’ indietro…»
Continua a leggere: Carriera e delusioni di un clarinettista
Fonte: il Post
Carriera e delusioni di un clarinettista
18 Nov 2026 • 0 commenti
«Ho fatto questo lavoro per una vita intera e alla fine ho preso la decisione di mollare tutto. Ma per capire come sono arrivato a una tale insofferenza bisogna tornare un bel po’ indietro…»
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.