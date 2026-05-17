Nonostante le tante ipotesi circolate, non sappiamo quanto siano andati in profondità e se avessero le autorizzazioni per farlo
Continua a leggere: C’è ancora molto da chiarire sull’incidente dei sub italiani alle Maldive
Fonte: il Post
C’è ancora molto da chiarire sull’incidente dei sub italiani alle Maldive
17 Mag 2026 • 0 commenti
Nonostante le tante ipotesi circolate, non sappiamo quanto siano andati in profondità e se avessero le autorizzazioni per farlo
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