C’entrano gli annunci sulla riapertura dello stretto di Hormuz e alcuni investimenti fatti al momento giusto, forse troppo giusto
Continua a leggere: C’è chi sta facendo grandi profitti con le oscillazioni dei prezzi del petrolio
Fonte: il Post
C’è chi sta facendo grandi profitti con le oscillazioni dei prezzi del petrolio
20 Apr 2026 • 0 commenti
C’entrano gli annunci sulla riapertura dello stretto di Hormuz e alcuni investimenti fatti al momento giusto, forse troppo giusto
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.