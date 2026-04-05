È stato trovato al confine con la Serbia e il leader dell’opposizione accusa Orbán di aver fabbricato il caso per influenzare il voto del 12 aprile
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Fonte: il Post
C’è dell’esplosivo di troppo nelle elezioni in Ungheria
5 Apr 2026 • 0 commenti
È stato trovato al confine con la Serbia e il leader dell’opposizione accusa Orbán di aver fabbricato il caso per influenzare il voto del 12 aprile
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