Continua a leggere: C’è stata una grossa esplosione in un’azienda che produce munizioni a Colleferro, in Lazio: per ora non si ha notizia di feriti
Fonte: il Post
C’è stata una grossa esplosione in un’azienda che produce munizioni a Colleferro, in Lazio: per ora non si ha notizia di feriti
13 Ago 2026 • 0 commenti
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