I due migliori velocisti italiani del Novecento vedevano lo sport in modo opposto: uno si allenava «senza fare troppa fatica», l’altro bevve per vent’anni acqua naturale
Continua a leggere: C’è stata un’atletica di Berruti e un’atletica di Mennea
Fonte: il Post
C’è stata un’atletica di Berruti e un’atletica di Mennea
10 Ago 2026 • 0 commenti
I due migliori velocisti italiani del Novecento vedevano lo sport in modo opposto: uno si allenava «senza fare troppa fatica», l’altro bevve per vent’anni acqua naturale
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.