Il pilota finlandese Juha Miettinen è morto e altri sei sono rimasti feriti durante le qualifiche della difficile 24 Ore del Nürburgring
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Fonte: il Post
C’è stato un incidente mortale in una gara di Gran Turismo in Germania
19 Apr 2026 • 0 commenti
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