Cioè l’87enne spagnola al centro delle grosse proteste contro la crisi abitativa partite dal suo sfratto: ora lei deve scegliere se firmarlo
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Fonte: il Post
C’è un accordo per far rientrare a casa sua Maricarmen Abascal
29 Set 2026 • 0 commenti
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