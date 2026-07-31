Dieci dei primi trenta candidati su 17mila hanno fatto l’esame nella stessa università, la Vanvitelli di Caserta; cinque nella stessa aula
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Fonte: il Post
C’è un caso strano intorno al concorso per le specializzazioni mediche
31 Lug 2026 • 0 commenti
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