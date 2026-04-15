Luigi Lovaglio potrebbe tornare a fare l’amministratore delegato della banca, dopo essere stato licenziato appena la scorsa settimana
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Fonte: il Post
C’è un colpo di scena nella storia di MPS e del suo ex manager
15 Apr 2026 • 0 commenti
Luigi Lovaglio potrebbe tornare a fare l’amministratore delegato della banca, dopo essere stato licenziato appena la scorsa settimana
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