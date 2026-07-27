Il primo ministro, di sinistra, e la governatrice di Madrid, di destra, stanno collaborando, nonostante un rapporto più che conflittuale
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Fonte: il Post
C’è una tregua nella politica spagnola, per via degli incendi
27 Lug 2026 • 0 commenti
Il primo ministro, di sinistra, e la governatrice di Madrid, di destra, stanno collaborando, nonostante un rapporto più che conflittuale
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