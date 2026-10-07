La procura di Napoli ipotizza il reato di corruzione per l’acquisto di pubblicità in cambio di articoli favorevoli
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Fonte: il Post
C’è un’indagine che coinvolge l’università telematica Pegaso e molti giornali italiani
7 Ott 2026 • 0 commenti
La procura di Napoli ipotizza il reato di corruzione per l’acquisto di pubblicità in cambio di articoli favorevoli
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