C’era una volta un gufo

Su BoLive, il magazine dell’Università di Padova, Francesca Boccaletto viaggia tra favole e storie che hanno come protagonisti i rapaci notturni, accompagnata da Marco Mastrorilli, scrittore, ornitologo e fotografo naturalista.

Secondo Mastrorilli nell’immaginario collettivo Harry Potter e Internet hanno a poco a poco smontato vecchie idee e superstizioni che vedevano gufi e rapaci notturni come messaggeri di sventura.

Anche su The Guardian, che dedica sempre attenzione al tema della letteratura per ragazzi, Julia Eccleshare alcuni anni fa aveva selezionato una serie di libri per bambini che avevano come protagonista il gufo.

E uscita da poco invece la recensione a cura di Simon Worral, sempre sulle pagine di The Guardian, del nuovo libro di Jennifer Ackerman, autrice del best seller The genius of birds, nel quale parla di gufi e degli scienziati, ricercatori e naturalisti che li stanno studiando facendo sempre nuove scoperte. Il libro si intitola What a owl knows.

In her new book, Jennifer Ackerman, bestselling author of The Genius of Birds, takes us on a journey of discovery into the world of owls, exploring both their mystery and the new science that is revealing their complexity. Along the way, she introduces us to numerous species, from the tiny northern saw-whet owl, which lives in forests across North America and is as small as a robin, to the giant Blakiston’s fish owl, native to Japan and Russia. Ackerman, a frequent contributor to National Geographic and the Smithsonian, is an intrepid reporter, hacking her way through dense undergrowth in Montana to find northern pygmy owls or getting covered in red dirt setting traps for burrowing owls in southern Brazil. The book is not just about owls, though, but about the people who study them. There are many scientists and conservationists, who have, like Ackerman, fallen under the spell of these endearing creatures. People like José Luis Peña, a neuroscientist at the Albert Einstein College of Medicine, in New York, who has discovered that a barn owl’s sound localisation system relies on sophisticated mathematical computations to pinpoint its prey. Or zoomusicologist Magnus Robb, who studies hoots.