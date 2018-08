Charlotte Raven e la corea di Huntington [EN]

Su suggerimento di @Thelastpictureshow.

La giornalista Charlotte Raven ha raccontato in un articolo del 2010 sul Guardian come ha affrontato la scoperta di essere affetta dalla corea di Huntington, valutando la possibilità, poi rifiutata, di togliersi la vita per sfuggire a questa incurabile malattia neurodegenerativa.

In 2006, 18 months after the birth of my baby, I tested positive for Huntington’s disease. The nurse who delivered the news hugged me consolingly and left me with my husband and a mug of sweet tea to cry. In the days that followed, I began to realise why so few of the people at risk of inheriting this ­incurable neurodegenerative ­disorder chose to find out.