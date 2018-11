Che ci fa il sindaco di Cerveteri a caccia di “civici” al Nord?

Su suggerimento di @K.

Fabio Massa racconta sul foglio le iniziative e le posizioni politiche di Alessio Pascucci, sindaco di Cerverteri ed esponente di Italia in Comune.

Europeista, garantista, per le grandi opere “ma ascoltando i territori“. E dal Lazio parte spesso e volentieri per creare una rete di livello nazionale. Alessio Pascucci è il sindaco di Cerveteri. Ingegnere informatico, capelli arruffati, è il fondatore di Italia in Comune, alla cui presidenza c’è Federico Pizzarotti. Giovani forze della sinistra alla ribalta? Forse. Sicuramente il civismo cerca una nuova collocazione: anche e soprattutto a Milano e in Lombardia, visto che dopo l’esperienza di Giuliano Pisapia e quella di Umberto Ambrosoli, attualmente non c’è un collante. Potrebbe essere proprio Italia in Comune. Qualche segnale c’è. Come quello avvenuto a Verbania, dove un gruppo di amministratori locali ha colloquiato con i movimenti civici. C’era anche Beppe Sala. E c’era anche Alessio Pascucci.