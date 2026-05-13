Che ci faccio in un museo del sesso a Tokyo?

«Mi siedo al bar accanto a una coppia di turisti americani che conversano con il barman. C’è la statua di una donna che partorisce un gatto. Non provo più la sensazione di spaesamento dell’inizio. Tutto è vivo, allegro, esuberante. Tranne certe spiagge al tramonto, è uno dei posti più belli dove abbia mai bevuto un cocktail»

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Fonte: il Post