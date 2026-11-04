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Che cosa ho imparato cantando in un coro

Che cosa ho imparato cantando in un coro

4 Nov 2026 di hookii0 commenti

«Anche i più bravi, quelli che vorrebbero fare i solisti, devono fare professione di umiltà. Non è una democrazia: è una dittatura illuminata. Bisogna avere un pensiero collettivo, certo, ma non basta neanche quello»
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Fonte: il Post


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