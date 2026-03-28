È nata negli Stati Uniti ma si è diffusa nel resto del mondo: sono previsti migliaia di partecipanti, e c’è stata una polemica ancora prima che iniziasse
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Fonte: il Post
Che cos’è la manifestazione «No Kings» a Roma
28 Mar 2026 • 0 commenti
È nata negli Stati Uniti ma si è diffusa nel resto del mondo: sono previsti migliaia di partecipanti, e c’è stata una polemica ancora prima che iniziasse
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