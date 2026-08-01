Che fanno d’estate i maranza non ancora maranza?

«Ogni anno le vacanze li inghiottiscono come una lunga notte, e azzerano la bellezza, la stima, il tentativo, l’affetto, il lento costruire che abbiamo praticato a scuola per nove mesi. Li puoi solo salutare dicendo: “Fai il bravo, eh. Ti aspetto”»

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Fonte: il Post