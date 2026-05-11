Due anni dopo il crollo che ha fermato i lavori non si sa ancora se il supermercato verrà demolito, ricostruito o sostituito da un parco
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Fonte: il Post
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11 Mag 2026 • 0 commenti
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