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Che forma hanno le lacrime in mancanza di gravità

Che forma hanno le lacrime in mancanza di gravità

26 Set 2026 di hookii0 commenti

«Alcuni dicono che la distanza sia la condizione dell’amore. Ecco, credo di essermi interessata in maniera ossessiva al viaggio spaziale di Artemis II per affrontare il dolore legato alla fine di una relazione»
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Fonte: il Post


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