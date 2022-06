Che ne è stato degli intellettuali?

L’Indiscreto pubblica un testo, tratto da “La vocazione intellettuale” di Juan Carlos De Martin, che affronta il tema del ruolo degli intellettuali nello spazio pubblico e analizza le difficoltà nel ritorno sulla scena di pensatori indipendenti che non siano legati in qualche modo all’industria dell’intrattenimento.

Juan Carlos De Martin insegna Tecnologie Digitali e Società e Politica e Tecnica al Politecnico di Torino dove dirige il Centro Nexa su Internet e società.

Da decenni si scrive che gli intellettuali – se non già estinti – sono quantomeno una specie in via di estinzione. In estinzione è soprattutto un certo tipo di intellettuali, ma in estinzione lo sono un po’ tutti per il loro complessivo scarso impatto sulla società.

La scomparsa degli intellettuali è un fenomeno paradossale, proprio quando i nuovi strumenti digitali dovrebbero aiutare a creare le condizioni perchè gli intellettuali assumano una sempre maggiore rilevanza.

Non è così, il paradosso è solo apparente. La tecnologia, infatti, da sola non basta. Gli effetti pratici di una tecnologia dipendono sempre dalle condizioni di diffusione, controllo e utilizzo della tecnologia stessa, che a loro volta dipendono delle circostanze economiche, politiche e più in generale sociali, una dipendenza particolarmente pronunciata per le tecnologie della comunicazione moderne, dal telegrafo in avanti.

Il fenomeno della scomparsa degli intellettuali è importante perchè può essere un indice dello stato delle nostre democrazie. Comprendere le ragioni che hanno portato alla attuale situazione aiuta a far luce sul fatto che il grande pubblico è sommerso da opinioni, ma ritiene che non ci sia più niente di importante in gioco, mentre le voci realmente critiche non riescono a raggiungerlo.