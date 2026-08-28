Storici luoghi di passaggio verso il monte Kailash – sacro per quattro religioni – e importanti snodi commerciali, soprattutto con la Cina
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Fonte: il Post
Che posti sono le valli colpite dall’esondazione tra Nepal e Tibet
28 Ago 2026 • 0 commenti
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