L’Iran e i suoi alleati controllano da mesi Hormuz, e ora anche Bab el Mandeb: l’Arabia Saudita ha ben poche alternative per esportare petrolio
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Fonte: il Post
Che succede intorno a questi DUE stretti in Medio Oriente
14 Set 2026 • 0 commenti
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