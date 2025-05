Che uso fanno le aziende dell’intelligenza artificiale?

Il Wall Street Journal esamina i modi in cui alcune aziende stanno introducendo agenti autonomi di Intelligenza Artificiale nelle attività quotidiane.

Le motivazioni per usare questi software sono naturalmente economiche: permetterebbero di ridurre il carico di lavoro umano, e di ridurre il personale. Secondo esperti del settore, entro il 2028 almeno il 15% delle decisioni sarà preso in autonomia dagli agenti IA autonomi, ma si verificherà un numero ancora superiore di casi in cui gli agenti IA saranno responsabile di violazioni informatiche.

Gli esempi presentati dal WSJ sono relativi a 5 aziende: Johnson & Johnson li usa per accelerare il processo di separazione dei principi attivi dei farmaci, Moody’s per analizzare i profili finanziari e di rischio di una azienda, eBay per scrivere codice e creare campagne pubblicitarie, Deutsche Telekom per gestire i rapporti con i dipendenti, e Cosentino per il servizio clienti.