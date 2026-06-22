Da 15 anni nessun presidente del Consiglio può fare a meno di Filippo Attili, che finì a fare il fotografo di Palazzo Chigi quasi per caso dopo una carriera da poliziotto
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Fonte: il Post
Chi c’è dietro la foto che ha fatto litigare Meloni e Trump
22 Giu 2026 • 0 commenti
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