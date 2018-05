Chi crede ai rettiliani?

a cura di NedCuttle21 (Ulm)

Un articolo di Angelo Paura, pubblicato su Il Tascabile, parla di una delle teorie cospirative più assurde che siano mai state concepite: quella dei rettiliani.

La prima volta che ho sentito parlare di rettiliani era il 2003. Le teorie della cospirazione non erano ancora molto diffuse in Italia e a dar loro credito sembrava quasi di appartenere a un’ avanguardia. Questo è ciò che mi raccontò un amico psicologo appassionato di alieni, consigliandomi la lettura di Figli di Matrix di David Icke. Un tipo veramente strano, Icke: ex portiere di una squadra di calcio, giornalista sportivo per la BBC, portavoce del Green Party inglese diventato poi santone della new age e del complottismo internazionale, scrittore prolifico di decine di libri e conferenziere che riempie palazzetti dello sport in tutto il mondo occidentale.