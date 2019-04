Chi dice più cazzate? [EN]

A cura di @Perodatrent.

Il Guardian del primo Aprile di quest’anno riporta i risultati di uno studio fatto su un problema sociale che affligge sempre di più l’umanità: le cazzate e chi le produce. Come lamenta uno degli autori dello studio, John Jerrim

Everyone knows a bullshitter but there’s been very little work done on them. Who bullshits, and the psychological traits they share, are important questions to answer.”

Per affrontare il problema, gli studiosi hanno esaminato i risultati del programma di valutazione scolastica PISA, in particolare quelli con cui agli studenti è stato chiesto di autovalutare la propria conoscenza di alcuni argomenti di matematica. Tra i punti dei quali gli studenti dovevano stimare la conoscenza ne erano stati inseriti tre inesistenti (“proper number, subjective scaling, declarative fractions”).

I risultati dello studio, fatto su 40.000 studenti di lingua inglese in varie località, hanno evidenziato che a sparare le cazzate più grosse erano studenti con tre attributi: maschi, di famiglia benestante e nordamericani.

I commentatori si sbizzarriscono nel proporre spiegazioni di queste evidenze empiriche, e Jerrim contribuisce in questo modo:

Jerrim said a major question is whether, and when, the art is beneficial. “Everyone gets a question in a job interview that they cannot answer. If you’re an effective bullshitter, it might help you get your foot in the door,” he said. “It might also help with academic grant proposals.”