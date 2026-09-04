E perché la sua nomina è stata accolta così bene: c’entrano il suo rapporto con la redazione e il fatto che è un’inviata storica del programma
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Fonte: il Post
Chi è Claudia Di Pasquale, la nuova conduttrice di Report
4 Set 2026 • 0 commenti
E perché la sua nomina è stata accolta così bene: c’entrano il suo rapporto con la redazione e il fatto che è un’inviata storica del programma
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