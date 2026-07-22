È stato nominato dopo giorni di proteste contro il suo predecessore, ed è considerato vicino alle posizioni innovative dell’ex ministro della Difesa Fedorov
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Fonte: il Post
Chi è il nuovo capo delle forze armate ucraine Mykhailo Drapatyi
22 Lug 2026 • 0 commenti
È stato nominato dopo giorni di proteste contro il suo predecessore, ed è considerato vicino alle posizioni innovative dell’ex ministro della Difesa Fedorov
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