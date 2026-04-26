Cole Tomas Allen ha 31 anni, è un insegnante, e dalle indagini sembra che volesse sparare ai membri del governo che erano lì
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Fonte: il Post
Chi è l’uomo fermato per aver sparato fuori dall’evento in cui c’era Trump
26 Apr 2026 • 0 commenti
Cole Tomas Allen ha 31 anni, è un insegnante, e dalle indagini sembra che volesse sparare ai membri del governo che erano lì
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