E in che senso si parla di uno “scisma” nella Chiesa, che in realtà è solo l’ultimo capitolo di una lunga serie di scontri con una delle fazioni cattoliche più tradizionaliste
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Fonte: il Post
Chi sono i lefevriani
1 Lug 2026 • 0 commenti
E in che senso si parla di uno “scisma” nella Chiesa, che in realtà è solo l’ultimo capitolo di una lunga serie di scontri con una delle fazioni cattoliche più tradizionaliste
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