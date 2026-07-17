C’è chi fece certificati vaccinali irregolari e chi propose di curare il Covid con olio di fegato di merluzzo: ora il governo vuole favorirne il reintegro
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Fonte: il Post
Chi sono i medici no vax radiati durante la pandemia
17 Lug 2026 • 0 commenti
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