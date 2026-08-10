Uno studio italiano ha scoperto una correlazione tra l’età di apertura del primo account sulle piattaforme e i risultati scolastici
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Fonte: il Post
Chi usa i social fin dalla prima media poi va peggio in alcune materie
10 Ago 2026 • 0 commenti
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