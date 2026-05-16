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Chiedi chi erano le sorelle Boccalini

Chiedi chi erano le sorelle Boccalini

16 Mag 2026 di hookii0 commenti

«A 12 anni chiesi di entrare in una squadra. Mio padre disse che non c’era il calcio femminile in Basilicata. Da allora ho giocato in tutte le città dove sono andata ad abitare. Eppure non sapevo niente di questa storia, che è ai margini del racconto della Resistenza e dello sport. Ma c’entra con entrambi»
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Fonte: il Post


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