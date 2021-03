chiediloahookii – vaccini for dummies

A cura di @Francysar

In questi giorni penso che chiunque si sia interrogato su come funzionano i vaccini contro il coronavirus Sars-CoV-2, specialmente dopo che alcuni lotti di Astrazeneca sono stati ritirati in UE. Perchè il ritiro? Succede anche in altri casi? mi posso vaccinare ancora? il vaccino è sicuro? cosa c’è di così innovativo in questi vaccini?

So che molte risposte sono magari già state date durante le discussioni nei post sull’emergenza coronavirus, ma mi sembrava giusto dopo gli ultimi sviluppi dare risposta quando e se possibile a dubbi, angosce, perplessità che possono essere insorte e magari radunarle in un unico post. Fatevi portavoce delle domande anche di chi conoscete o che avete sentito in giro ma non è su hookii e non può farle direttamente. Mi sembra importante ascoltare le domande e provare a chiarire, se possibile.

Innanzitutto segnalo un articolo che mi sembra abbastanza equilibrato sul Foglio da parte di Enrico Bucci.

Come funziona? Potete fare le domande usando la stringa [?] all’inizio del proprio commento per segnalarle. Raccoglierò le domande durante la giornata di domenica 14 marzo a intervalli, alle 10, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21 e cercherò di rispondere a quelle più interessanti negli intervalli. Per domande cliniche, abbiamo l’aiuto di @Baco direttamente dal posto di lavoro ;) Per ulteriori approfondimenti sugli studi clinici, abbiamo anche l’aiuto di @cravino, mentre riguardo a diagnostica e terapia abbiamo quello di @perodatrent.

Cerchiamo come sempre di evitare provocazioni e polemiche: per il resto, ricordatevi che non esistono domande stupide, ma che non è possibile sempre dare una risposta a tutto.