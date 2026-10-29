La presidente della Banca Centrale Europea ha deciso di finire a febbraio, prima delle elezioni francesi: non è un caso
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Fonte: il Post
Christine Lagarde ha detto che lascerà il suo incarico prima della scadenza
29 Ott 2026 • 0 commenti
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