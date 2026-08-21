È entrata in vigore e il governo l’ha presentata come un «provvedimento epocale», ma così com’è basterà per poche centinaia di persone
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Fonte: il Post
Ci sono pochissimi soldi per la legge sui domiciliari ai detenuti con tossicodipendenze
21 Ago 2026 • 0 commenti
È entrata in vigore e il governo l’ha presentata come un «provvedimento epocale», ma così com’è basterà per poche centinaia di persone
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