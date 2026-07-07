Continua a leggere: Ci sono state delle esplosioni a Damasco vicino all’albergo in cui alloggia il presidente francese Emmanuel Macron, in visita in Siria
Fonte: il Post
Ci sono state delle esplosioni a Damasco vicino all’albergo in cui alloggia il presidente francese Emmanuel Macron, in visita in Siria
7 Lug 2026 • 0 commenti
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